Россиянам пора уезжать: в ВСУ предупредили, что Крымский мост простоит недолго

Незаконная конструкция между россией и полуостровом, который она захватила, станет очередной целью украинской армии.

В Вооруженных силах Украины заявляют, что Крымский мост получил существенные повреждения в ходе недавних атак, хотя россияне и пытаются это всячески скрыть. Однако мост уже не будет функционировать полноценно, заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она при этом добавила, что это уже не имеет особого значения, так как долго Крымский мост не простоит.

Она напомнила, что эта конструкция лишняя. И угрозы для нее неизбежны, так как ВСУ имеют законное право бить по этому сооружению и вскоре будут это делать, заявила пресс-секретарь ОК "Юг".

Гуменюк отметила, что именно из-за угроз россияне постоянно перекрывают мост и сами себе не могут справиться с его использованием в качестве полноценной конструкции. При этом угрозы начинают осознавать и сами россияне.

Напомним, в последние месяцы в Крыму все чаще слышны взрывы, чаще всего они связаны с ударами по русскому флоту, либо атаками дронов по военным объектам на полуострове.

Ранее «Курсор» писал о том, что американский генерал рассказал, какой будет битва за Крым после получения Украиной дальнобойного оружия. Дело в том, что Крым является решающей территорией на этой войне и после его потери власти рф уже не смогут оправиться.

Также мы сообщали, что в Киеве спрогнозировали, когда и как закончится война в Украине. Война в Украине, по заявлению властей, будет окончена «скоро и внезапно». Однако предполагается, что не будет необходимости сражаться за каждый метр земли кровью, так как при определенных условиях «события будут иметь иной характер».

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!