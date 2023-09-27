Россияне будут атаковать Украину зимой дронами - эксперты дали прогноз

Армия рф усилит удары, применяя большое количество БПЛА.

Армия *рф попытается воспроизвести прошлогоднюю атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру, но научившись на своих ошибках. В этот раз, учитывая ограниченное количество ракет, они сфокусируются на использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом заявил военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире всеукраинского телемарафона.

"Россияне говорили, что они будут совершенствовать свою тактику атак на нашу энергетическую инфраструктуру, учитывая свои ошибки, как они считают, когда им не удалось оставить нас без тепла и света", - рассказал он.

Согласно его словам, оккупанты намерены использовать все доступные средства, включая баллистические и крылатые ракеты, но основной акцент будет сделан на использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"Именно на БПЛА российские силы сосредотачивают внимание, поскольку количество ракет, доступных им, ограничено. Мы слышали, что количество ракет значительно уменьшилось, вплоть до двух-трех ракет. Но эти оценки были очень оптимистичными", - подчеркнул Гетьман.

По его словам, в настоящее время у россиян осталось около 15% от первоначального числа ракет, имевшихся в начале полномасштабной агрессии. Это включает в себя около сотни ракет "Искандер", сотню-полтора разнообразных ракет, таких как Х-555, Х-101, и даже Х-22, которые производятся в небольших объемах.

"Однако они способны их производить. Российские военные выпускают около 50 различных ракет ежемесячно. Например, "Кинжалов" они могут произвести один-два, а "Искандеров" – пять-шесть", - пояснил эксперт.

В этом контексте, по его мнению, оккупанты в текущем году не намерены проводить масштабные атаки по всей Украине, а сконцентрируются на выборе одной или двух стратегических целей для атаки и будут действовать в "рой". Именно поэтому они активно готовятся к использованию беспилотных летательных аппаратов.

"Максимально в месяц мы можем ожидать лишь две-три ракетных атаки, так как физически им трудно справиться с большим количеством. Но, с другой стороны, они могут осуществить значительное количество атак с использованием беспилотных летательных аппаратов. Эти атаки будут варьироваться от 30 до максимума 50 ракет. Они не могут оперировать большими объемами ракет", - подчеркивает эксперт.

Напомним, военный эксперт рассказал, что поможет россиянам быстрее покинуть Крым.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!