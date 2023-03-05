Россияне делают ставку на ближние бои — разведка Британии

Командование *россии продолжает проводить наступательные операции с привлечением пехотных подразделений в районе Бахмута. Это позволяет сократить расход боеприпасов, которых не хватает в достаточном количестве.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Министерством обороны Великобритании.

По данным спецслужбы, в конце февраля мобилизованные российские военнослужащие сообщили о приказе на штурм украинского бетонного опорного пункта, при этом им были выданы «огнестрельное оружие и лопаты» для выполнения задания.

— В россии мифологизирована смертоносность стандартной малой пехотной лопаты (МПЛ-50). Несмотря на то, что она была разработана еще в 1869 году, она почти не изменилась и ее использование в качестве оружия свидетельствует о жестокости и низкотехнологичности военных действий, которые стали характерными для большей части войны, — говорится в сообщении.

Так, один из мобилизованных российских военнослужащих заявил, что он не был готов к такой атаке ни физически, ни психологически.

По данным британской разведки, в районе Бахмута увеличивается количество ближнего боя, что свидетельствует о том, что российское командование продолжает проводить наступательные операции с участием пехотных подразделений и с меньшей поддержкой артиллерийского огня из-за нехватки боеприпасов.

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