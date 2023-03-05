Отступление Украины из Бахмута: известный военный аналитик озвучил новый прогноз

Аналитик считает, что признаков скорого отступления Украины из Бахмута нет.

Известный украинский военный аналитик поздно вечером в субботу заявил, что не может обнаружить каких-либо непосредственных признаков того, что Киев собирается отдать приказ об отступлении из осажденного города Бахмут.

Олег Жданов сказал в интервью YouTube: «На данный момент ситуация более-менее стабилизировалась. По части продвижения войск россии* мы практически остановили [их]».

Агентство Reuters также сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил защитников Бахмута в видеообращении в субботу, но не сообщил подробностей боев.

Российская артиллерия пыталась завершить окружение осажденного города и приблизить москву к своей первой крупной победе в войне в Украине за шесть месяцев.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поздно вечером в субботу сообщил, что отразил атаки российских войск в селах Васюковка, Орихово-Васильовка, Дубово-Васильовка и Григоровка, которые находятся к северу от центра Бахмута.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.