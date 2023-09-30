Украинцам будет разрешено получать медицинские полисы лишь после получения российского гражданства.

Начиная с 2024 года, больницы на временно оккупированных территориях будут обслуживать украинцев без медицинского страхования так же, как и иностранцев.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления Украины.

"Это стало следствием попыток *москвы шантажировать украинцев, обязывая их получать российские паспорта. В результате таких мер украинцам будет запрещено получать медицинские услуги, за исключением случаев экстренной неотложной помощи", - говорится в заявлении.

Как подчеркивается в сообщении, украинцам будет разрешено получать медицинские полисы лишь после получения российского гражданства. Отказ украинцев от процесса получения паспортов оккупантов считается главной причиной введения этой новой политики.

"Следовательно, украинцы на оккупированных территориях будут лишены возможности получать медицинские услуги, за исключением экстренной помощи", - подчеркнули в Центре национального сопротивления Украины.

После вторжения россии на Украину оккупационные власти столкнулись с несколькими задачами на оккупированных территориях, включая принудительные депортации и массовую выдачу российских паспортов местным жителям. Оккупанты используют угрозы и провокации, чтобы заставить гражданское население согласиться на такие меры. Недавно также на оккупированных территориях было запрещено учащимся старших классов посещать школы, если у них отсутствует российский паспорт.

До этого путин срочно обратился к жителям оккупированных территорий Украины.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!