Путин срочно обратился к жителям оккупированных территорий Украины

Президент россии сделал важное заявление по поводу захвата четырех украинских областей.

Российский диктатор *владимир путин записал видеообращение по случаю "годовщины дня воссоединения" россии с четырьмя временно оккупированными областями Украины.

Соответствующее заявление опубликовали ряд пропагандистских СМИ.

"Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав россии четырех новых субъектов федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим отечеством", - заявил путин.

В своем обращении российский президент похвастался, что после незаконной аннексии украинских территорий рф якобы "стала еще сильнее".

"Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Благодаря вам, вашей твердости и решительности россия стала еще сильнее", - сказал российский диктатор.

Также путин заявил жителям временно оккупированных областей, что якобы они теперь являются "одним народом с россиянами" и теперь "ответят на любые вызовы".

Напомним, 30 сентября 2022 года президент рф владимир путин подписал так называемые "документы" о "присоединении" к россии захваченных территорий Украины и объявил жителей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей гражданами рф. Этот пакет "документов" был одобрен конституционным судом россии и ратифицирован государственной думой страны. Позднее, Путин подписал закон об установлении памятной даты - 30 сентября, как "день воссоединения" рф с четырьмя украинскими областями.

Напомним опрос показал, снизилось ли доверие россиян к путину и его правительству.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!