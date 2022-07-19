Россияне лишили жителей Мариуполя прав на недвижимость

Со вторника, 19 июля, во временно оккупированном российской федерацией* Мариуполе, украинцев лишили прав собственности на недвижимость.
Об этом на своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, если жители Мариуполя не прошли регистрацию в органах так называемой власти, то они лишаются прав собственности на недвижимость в городе.
«Фактически, на днях пройдет «национализация» уцелевшего и начнется расселение по ордерам. То есть было наше, стало чье-то. Такое оно, «маневренное жилье», — отметил Петр Андрющенко.
Он предупредил жителей города, что решение российских оккупантов не имеет никакого законного права. Андрющенко попросил мариупольцев, которые все же вселяться в чужие квартиры, чтобы они берегли собственность других людей, иначе придется нести ответственность согласно законодательству.
Также советник мэра напомнил, что знал о подобном намерении россиян и предупреждал украинцев, что у них могут отобрать жилье, но тогда оккупационные власти называли это «фейком» и убеждали людей, что подобного не произойдет.
«Курсор» писал ранее, что российские военные продолжают разворовывать захваченный Мариуполь. Вывозят из города все, что уцелело — даже детские площадки.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!