Россияне лишили жителей Мариуполя прав на недвижимость

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские власти лишили граждан Украины, проживающих в Мариуполе, прав собственности на недвижимость.

Со вторника, 19 июля, во временно оккупированном российской федерацией* Мариуполе, украинцев лишили прав собственности на недвижимость.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, если жители Мариуполя не прошли регистрацию в органах так называемой власти, то они лишаются прав собственности на недвижимость в городе.

«Фактически, на днях пройдет «национализация» уцелевшего и начнется расселение по ордерам. То есть было наше, стало чье-то. Такое оно, «маневренное жилье», — отметил Петр Андрющенко.

Он предупредил жителей города, что решение российских оккупантов не имеет никакого законного права. Андрющенко попросил мариупольцев, которые все же вселяться в чужие квартиры, чтобы они берегли собственность других людей, иначе придется нести ответственность согласно законодательству.

Также советник мэра напомнил, что знал о подобном намерении россиян и предупреждал украинцев, что у них могут отобрать жилье, но тогда оккупационные власти называли это «фейком» и убеждали людей, что подобного не произойдет.

«Курсор» писал ранее, что российские военные продолжают разворовывать захваченный Мариуполь. Вывозят из города все, что уцелело — даже детские площадки.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!