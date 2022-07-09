Россияне массово сжигают тела своих погибших солдат, чтобы не платить компенсации их родственникам

Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, что российские военные сжигают тела своих сослуживцев, чтобы они числились не убитыми, а «пропавшими без вести».

Армия российской федерации*, которая вторглась на украинские территории еще в феврале, массово сжигает тела своих солдат, погибших на поле боя. Делается это для того, чтобы скрыть реальные потери и не платить компенсации их родственникам.

Об этом рассказала вице-премьер Украины Ирина Верещук, передает «24 канал».

По ее словам, россия терпит огромные потери на украинской территории, но реальные цифры скрывают от населения рф. Чтобы человек числился не убитым, а «пропавшим без вести», солдаты массово сживают тела своих сослуживцев. Сначала они делали это в мобильных крематориях, которые привезли с собой, а потом начали проводить «кремацию» сод открытым небом.

Ирина Верещук отметила, что россияне будут продолжать это делать, потому что количество погибших военных растет и скрывать это становится все труднее. Более того, такие действия еще связаны с выплатами.

Солдаты рф выбрасывают цинковые гробы в лесополосах и занимаются «ликвидацией» своих убитых в подготовленных котлованах, чтобы их родственники не получили денежные выплаты. Вместо них деньги забирает командование подразделений, а высшее руководство имеет с этого свой процент, поэтому и закрывает на происходящее глаза.

«Курсор» писал ранее, что российское командование не уважает своих солдат даже после их смерти — тела оставляют гнить под открытым небом. Причем, большинство из них даже не собираются забирать на родину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!