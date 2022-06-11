Россияне складывают тела своих погибших под открытым небом — перехват разговора

Украинские силовики обнародовали очередной перехват разговоров российских солдат. На записи захватчики из рф* жалуются, что вместо обещанных почестей вынуждены складывать тела своих погибших под открытым небом и хоронить их в закрытых гробах.

Об этом Служба безопасности Украины сообщает в Телеграме.

Так, в перехваченном телефонном разговоре захватчик сетует: «Они штабелями лежат. Ни в холодильниках, нигде. Просто на улице лежат как доски. Там запах… сумасшедший».

Ранее силовики уже публиковали разговоры, которые свидетельствуют о том, что многие тела просто скрывают, сбрасывают у дорог или в канавы. Таким образом россияне пытаются скрыть масштабы потерь. Кроме того, часто они везут «груз 200» ночью и небольшими партиями. Пока до тел доходит их очередь, они начинают разлагаться.

Ранее Курсор сообщал, что российский военный рассказал матери, что из Украины живым не выбраться.

Кроме того, мы писали, что рф катастрофически не хватает современных ракет, используют устаревшие и неточные.