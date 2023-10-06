Местных жителей просят не покидать укрытия, поскольку город все еще находится под обстрелом.

В украинском Харькове утром 6 октября произошли несколько взрывов, в результате которых объявили воздушную тревогу в области. Армия *рф выпустила по мирному городу ракеты.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.

"Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!", - призвал Синегубов.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что город подвергся ракетному удару, который пришелся на центральную часть Харькова. Информацию о последствиях атаки и жертвах чиновник не уточнил.

Позже глава Харьковской ОВА уточнил о попадании российских ракет в Киевском и Основянском районах Харькова. В результате три человека получили ранения, но их состояние расценивается как легкое. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, 5 октября российские военные выпустили ракеты "Искандер" по селу Гроза в Харьковской области. Атака была направлена на магазин и кафе, где проходили поминки погибшего военного. По последним данным, в результате атаки погибло 51 человек. Это самая крупная по числу жертв атака в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения. Около 15% жителей населенного пункта погибли в результате этого удара.

Министр внутренних дел Игорь Клименко не исключил возможность, что кто-то из местных жителей мог причаститься к этому удару, так как ракета попала прямо в небольшое здание. Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция проводят расследование по данному вопросу.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!