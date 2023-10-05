Россияне атаковали с помощью "Искандера" место, где проходили поминки.

Появились новые подробности касательно массовой гибели мирного населения в Харьковской области, которое атаковали ВС *рф.

Сперва журналист Андрей Цаплиенко заявил, что очередное убийство гражданских российскими оккупантами, вероятно, было спланированным. Со ссылкой на местные источники он сообщил, что во время ракетной атаки по селу Гроза в кафе проходил поминальный обед. Именно поэтому в одном месте собралось такое большое количество людей.

Со временем эту информацию подтвердил министр внутренних дел Игорь Клименко, заявивший, что во время ракетного удара по селу Гроза в кафе происходили поминки за умершим односельцем.

«Это был магазин, рядом кафе. В магазине находились местные жители, местные были и в кафе, где проходили поминки по местному односельчанину. Всего на территории находились около 60 человек. 49 погибли, среди них девочка 6 лет», – заявил он.

Вскоре стало известно, что, по информации Клименко, количество погибших в селе Гроза возросло до 50 человек. Судя по предварительным выводам, россияне использовали для атаки "Искандер".

29 человек из 49 погибших идентифицировали. Мобильная криминалистическая лаборатория работает на месте трагедии. Поисково-спасательную операцию продолжают. Всего к работам привлекли 150 полицейских, 75 спасателей и 60 медиков.

Также глава МВД рассказал, что в селе проживало 330 жителей. Мирные жители, получившие тяжелые ранения, находились не внутри кафе и магазина, а на расстоянии 50 и более метров.

"Из каждой семьи, из каждого двора, один человек был на этих поминках", – заявил Клименко.

Ранее мы писали, что россия обстреляла больницу в Херсонской области.

Также "Курсор" сообщал, что Зеленский ответил, в каком году россия сможет атаковать Балтию и другие страны.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!