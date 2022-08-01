Россияне принудительно депортировали 5,7 тысяч украинских детей

Уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, что в результате войны, начатой рф*, погибло почти 400 украинских детей.

По состоянию на 1 августа из Украины принудительно на российскую территорию было депортировано более 5,7 тысяч детей.

Об этом сообщила во время брифинга советница — уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

По ее словам, от рук российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения погибли 358 детей, еще 693 получили ранения, а 203 числиться пропавшими без вести. По меньшей мере 5754 ребенка российские военные депортировали на территорию страны-агрессора.

Дарья Герасимчук отметила, что полицейским удалось отыскать 4 039 находившихся в розыске детей, 47 были возвращены обратно на территорию Украины.

Она отметила, что россия не намерена отдавать детей обратно и Украина впервые столкнулась с подобной угрозой жизни и свободам ребенка.

«Курсор» писал ранее, что российские войска каждый день обстреливают жилые кварталы украинских городов — в результате таких обстрелов погибают не только взрослые, но и дети. Больше всего детей пострадало в Донецкой области — 348; Харьковской — 186 и Киевской — 116.

Еще мы писали, что посол Израиля в Румынии Давид Саранга и детский медицинский центр Шнайдер, помогли привезти детей из Киева в Израиль для лечения.