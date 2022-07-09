Более тысячи украинских детей пострадали от рук российских военных

Российские войска каждый день обстреливают жилые кварталы украинских городов — в результате таких обстрелов погибают не только взрослые, но и дети.

С начала войны в Украине было ранено 994 ребенка. Из них 347 погибли, еще 647 получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Так, 7 июля в результате обстрела оккупантами Бахмута Донецкой области был тяжело ранен 12-летний мальчик.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области — 348; Харьковской — 186; Киевской — 116; Черниговской — 68; Луганской — 61; Николаевской — 53; Херсонской — 52; Запорожской — 31.

Однако эти цифры не окончательные, так как продолжается работа по их установлению в местах активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Также в результате бомбардировок и обстрелов вооруженными силами российской федерации* в городах Украины повреждено 2 116 учебных заведений. Из них 216 были полностью разрушены.

Курсор ранее писал, что США передадут Украине еще четыре ракетных установки HIMARS. Перелом в войне Украины с россией, по всей видимости, произойдет очень скоро, так как западные союзники предоставляют Украине все больше необходимого вооружения, в том числе РЗСО HIMARS.

Также сообщалось в россии «анонсировали» теракты в Славянске. Согласно заявлению минобороны россии, в Славянске якобы националисты готовят очередную провокацию с гибелью гражданского населения для обвинения вс россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!