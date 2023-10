Спутниковые снимки показывают, что россия* теперь рисует силуэты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС «Медведь-Н» на ограждениях парковок своей главной бомбардировочной авиабазы энгельс.

Об этом информирует портал The War Zone.

Издание напоминает, что за последний год база подвергалась неоднократным атакам, и по мере того, как вооруженные возможности Украины в противостоянии быстро развиваются, растут и ее возможности наносить удары вглубь россии с использованием местных диверсионных групп и групп атак с помощью беспилотников.

На спутниковом снимке видны двумерные ложные цели, нарисованные на взлетной полосе энгельса. Вторая раскрашенная приманка выглядит частично завершенной рядом с готовой. Стоит отметить, что вполне возможно, что это какая-то низкопрофильная ткань или другая приманка, но она практически не имеет вертикального размера, поэтому, скорее всего, это краска.

Что также интересно, так это то, что у готовой нарисованной ложной цели шины расположены поперек центрального крыла и фюзеляжа, как и у настоящего Ту-95 слева от него. Это явно добавлено для реалистичности в надежде, что приманка окажется более убедительной, поскольку шины теперь являются обычным средством противодействия, которое используется некоторыми самолетами ВВС россии во время стоянки.

Раскрашенные приманки могут иметь множество любых целей. В частности, вероятно, россияне хотят обмануть спутники и помешать украинским операциям. При этом издание считает, что это явно не сработает, поскольку даже ограниченные коммерческие спутниковые изображения с высоким разрешением могут четко отличить силуэты самолета от реального.

По мнению экспертов, использование нескольких источников разведки, таких как спутниковые изображения радара с синтезированной апертурой, позволяет доказать, что цель не является трехмерным объектом. Тем не менее, эта тактика может работать со спутниками получения изображений с низким разрешением. Другими словами, рисование ложных силуэтов - не новость, просто это гораздо менее актуально, чем было еще совсем недавно. Тем не менее, это не значит, что россия не инвестирует в устаревшие контрмеры.

Maxar satellite image from Engels Air Base show Russian Tu-95 strategic bomber with car tires on top of its fuselage. pic.twitter.com/2mk5Z3IOTd

— Clash Report (@clashreport) September 5, 2023