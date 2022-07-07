Россияне сжигают тела своих сослуживцев, чтобы скрыть реальное количество потерь в войне

В Херсоне российские военные начали сжигать тела своих солдат, чтобы скрыть реальные потери рф в войне.

По данным разведки, на окраинах Херсона неоднократно замечены места с большим количеством обгоревших тел. Из-за повреждений от огня идентифицировать принадлежность трудно.

Известно, что эти тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это за последствия артиллерийских обстрелов и дальнейших пожаров. В то же время спасателей к месту пожара не допускают.

Также в Херсоне оккупанты пытаются найти медицинских работников. В связи с тем, что большое количество врачей не согласились работать на россиян и выехали с временно оккупированных территорий, ситуация становится критической. Спасать раненых солдат рф некому. Кроме того, оккупанты испытывают острую нехватку медикаментов.