Россияне сжигают тела своих сослуживцев, чтобы скрыть реальное количество потерь в войне

В Херсоне российские военные начали сжигать тела своих солдат, чтобы скрыть реальные потери рф в войне.
Об этом пишет Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.
По данным разведки, на окраинах Херсона неоднократно замечены места с большим количеством обгоревших тел. Из-за повреждений от огня идентифицировать принадлежность трудно.
Известно, что эти тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это за последствия артиллерийских обстрелов и дальнейших пожаров. В то же время спасателей к месту пожара не допускают.
Также в Херсоне оккупанты пытаются найти медицинских работников. В связи с тем, что большое количество врачей не согласились работать на россиян и выехали с временно оккупированных территорий, ситуация становится критической. Спасать раненых солдат рф некому. Кроме того, оккупанты испытывают острую нехватку медикаментов.
Как сообщал Курсор, Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 7 июля ликвидировали около 36 тысяч 650 российских военных. Только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали минимум 150 оккупантов. И это только официально подтвержденные случаи, реальное число уничтоженных солдат рф* может быть куда выше.