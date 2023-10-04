Россияне теряют боевые возможности на фронте - в ISW раскрыли детали

Некоторые подразделения оккупантов больше не способны совершать контратаки.

Ежедневно на фронте в Украине солдаты путинской армии теряют большое количество личного состава и техники, а это влияет на моральное состояние военнослужащих, которые, среди прочего, постоянно жалуются на дефицит вооружения. Есть российские подразделения, боевые возможности которых настолько ухудшились, что они не способны проводить больше атаки.

Об этом говорится в новом отчете Института по изучению войны (ISW).

Аналитики отметили, что такая ситуация наблюдается у российских подразделений, которые сосредоточены на Ореховском направлении в Запорожской области. Солдаты больше не в состоянии проводить контратаки и противостоять прорыву Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ISW подчеркивает, что недавно в ходе совещания министр страны-агрессора сергей шойгу* выделил странную группу вооруженных формирований оккупантов, действующих на западе Запорожской области. Он сказал, что успешные оборонительные операции в районе Работиного и Вербового выполнили подразделения 70-го гвардейского мотострелкового полка, 56-й воздушно-десантной бригады, 56-й воздушной армии, 56-го десантно-штурмового полка и других. Однако он не упомянул другие формирования, которым ранее приписывали удержание этой линии фронта, в частности 108-му и 247-му полку.

Такое заявление шойгу может указывать на то, что эти подразделения "выдохлись" и не способны проводить активные боевые атаки, чтобы сдерживать украинских защитников.

"Курсор" писал ранее, что бойцы 12-й бригады специального назначения Нацгвардии "Азов" Вооруженных сил Украины показали уничтожение российского блиндажа и личного состава оккупантов с помощью минометов и станкового гранатомета Mk 19.