Россияне вторглись в Украину, используя карты прошлого столетия

Российские командиры при планировании полномасштабного вторжения в Украину использовали топографические карты страны 1969 года.

Служба безопасности Украины выяснила, что российская федерация* вторглась на украинские территории, в частности в Харьковскую область, используя устаревшие топографические карты.

Об этом сообщается на Telegram-канале ведомства.

Известно, что сотрудники СБУ нашли документы российских захватчиков на месте временно оккупированных районов Харьковской области. Они свидетельствуют о том, что часть российских командиров, которые вторглись в Украину, руководствовалась картами страны 1969 года.

В частности, на документах российского мотострелкового батальона 138-й гвардейской мотострелковой бригады информация не обновлялась около 53 лет.

В ведомстве отметили, что на картах российских военных полностью отсутствует Салтовский жилмассив Харькова, который застраивался с начала 70-х годов прошлого века. Также на них не было Травянского и Муромского водохранилища, построенных в семидесятые годы. А государственная граница между Украиной и Россией нарисована шариковой ручкой, поскольку на картах ее вообще не было.

«Курсор» писал ранее, что 24 февраля 2022 года российская федерация вторгалась в Украину, начав полномасштабную войну. В сети появилось видео, на котором показано, как военные готовятся к наступлению со стороны Беларуси в первый день.

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