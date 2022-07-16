В сети обнародовали видео, как войска рф готовились к вторжению в Украину

Российские военнослужащие опубликовали видео своей подготовки к полномасштабному вторжению на украинскую территорию со стороны Беларуси.

24 февраля 2022 года российская федерация* вторгалась в Украину, начав полномасштабную войну. В сети появилось видео, на котором показано, как военные готовятся к наступлению со стороны Беларуси в первый день.

Видео поделилась на своем Telegram-канале мониторинговая группа «Белорусский Гаюн».

На кадрах, как утверждается, показана 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения вдв россии, которая рано утром 24 февраля вторглась на украинские земли. Погрузка российского десанта происходила на аэродроме Мозырь, расположенного в Гомельской области.

На видео можно увидеть кадры подготовки, полета, высадки и штурма аэропорта в Гостомеле (Киевская область) российскими военными. Также на грузовиках, вертолетах и ​​тиграх есть узнаваемый знак «V», которым маркировалась техника рф.

«Курсор» писал ранее, что глава МИДа рф* сергей лавров заявил, что ООН и весь мир закрывают глаза на российскую «правду»о неонацистсокм режиме в Киеве. Кроме того, вторжения российских войск в Украину якобы не было, а полуостров Крым не был аннексирован россией.

Еще мы писали, что украинская разведка смогла получить документы, которые свидетельствуют о подготовке первой танковой армии рф к вторжению и захвату Республики Беларусь.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!