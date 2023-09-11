Россияне заявили о ночной атаке БПЛА на белгородскую область

В сети показали последствия взрывов после якобы падения дронов.

Власти *рф утверждают, что якобы два беспилотных летательных аппарата якобы были сбиты над территорией белгородской области в ночь на 11 сентября.

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Губернатор белгородской области вячеслав гладков, утверждает, что обломки одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным домом. В результате местные жители могли слышать сильные звуки взрывов.

Предварительно, никто из людей не пострадал, и обошлось без жертв.

Накануне в рф заявили об атаке БПЛА на нефтепровод в брянской области. В минобороны рф заявили, что российская ПВО уничтожила дрон - аппарат сбили в воздухе. Местные СМИ пишут, что обломки вызвали возгорание.

До этого мощные взрывы и пожар прогремели в российском брянске. По словам местных жителей, они слышали как минимум три взрыва. В результате на территории административного здания вспыхнул пожар. Тогда власти рф заявили, что сперва силы ПВО якобы уничтожили БПЛА самолетного типа на подлете к выгоническому району. Позже уточнили что обломки беспилотника попали в административное здание, что спровоцировало возгорание.

Также "Курсор" сообщал о пожаре в московской поликлинике ФСБ.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!