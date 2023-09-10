В рф заявили об атаке БПЛА на нефтепровод в брянской области — обнародовано видео

Утром в брянской области работала ПВО армии рф.

Как сообщают в местных телеграм-каналах жители новозыбковского района брянской области россии*, сегодня БПЛА пытался атаковать один из участков нефтепровода «Дружба».

В минобороны рф тем временем заявили, что российская ПВО уничтожила дрон. Как говорится в заявлении ведомства страны-агрессора, аппарат сбили в воздухе.

Местные СМИ пишут, что обломки вызвали возгорание.

Отметим также, что этой ночью сухопутные войска Украины заявили, что системы ПВО уничтожили 25 из 32 российских беспилотников «Шахед» иранского производства, большинство из которых были нацелены на Киев и прилегающий регион.

Местные жители слышали как минимум пять взрывов в Киеве, а на кадрах украинских СМИ видно, что несколько автомобилей получили повреждения.

"Дроны прибывали в столицу группами и с разных направлений", - сообщил в Telegram глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на Подоле — историческом районе Киева — пострадал один человек, а возле одного из городских парков вспыхнул пожар.

Обломки сбитых дронов упали на Дарницкий, Соломенский, Шевченковский, Святошинский и Подольский районы, сообщили Кличко и военная администрация города.

Рф почти каждую ночь проводит нападения на территорию Украины. По данным украинских чиновников, в результате атаки россии в среду в городе Константиновка на востоке страны погибли 17 человек.

Курсор писал, что стали известны последствия ночной атаки дронов рф на Киев.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!