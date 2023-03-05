Россиянин хотел покорить Эльбрус, но замерз насмерть без кроссовок и экипировки

Мужчина полагал, что на вершине его не одолеет холод.

37-летний житель Тулы (*россия) захотел покорить самую высокую вершину Кавказа, Эльбрус, без экипировки и в кроссовках, вследствие чего погиб.

Об этом сообщает «24 канал«.

Мужчина по имени Сергей Гавриков попробовал покорить Эльбрус крайне оригинальным способом. Так, в путешествие он взял кроссовки и маленький рюкзак, проигнорировав экипировку. Он полагал, что на вершине его не одолеет холод и без экипировки.

Однако утром 2 марта начали сообщать, что он пропал. На вершину отправили 10 спасателей с 2 единицами техники, которые должны были найти горе-туриста. В тот день из-за плохих погодных условий было принято решение об остановке поисков.

На следующий день их возобновили, и спустя 5 часов поисковой операции тело россиянина все же нашли – он замерз в более чем 600 метрах от вершины горы. Неизвестно, зачем он отправился на заснеженную вершину Кавказа в кроссовках и без снаряжения, что в итоге стало фатальным решением и привело к смерти.

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