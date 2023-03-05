Россия вымирает: война против Украины усугубили демографический кризис

В рф после начала войны в Украине существенно усугубился демографический кризис. Сейчас страна-агрессор фактически сама себя поставила под угрозу вымирания.

Об этом говорится в материале The Economist.

Кризис существовал задолго до вторжения в Украину, но именно это событие может стать для рф роковым. Эксперты говорят, что в 1994 году в РФ проживало около 149 миллионов человек, и с тех пор количество жителей страны шло на спад. К 2021 году, по данным ООН, население рф составляло 145 миллионов (без учета оккупированного Крыма). По прогнозам, через полвека, если сохранятся нынешние закономерности, оно может опуститься до 120 миллионов, что сделает рф 15-й страной мира по числу населения.

Казалось бы, цифры не столь пугающие. Но за последние 3 года рф потеряла примерно на 2 миллиона человек больше, чем обычно, в результате войн, болезней. Если добавить смертность от пандемии к жертвам войны и бегству от мобилизации, Россия потеряла от 1,9 до 2,8 млн человек в 2020-2023 годах, помимо обычного демографического ухудшения. Это хуже, чем когда-либо ранее. А с учетом того, что война продолжается и потери рф увеличиваются с каждым днем, для страны это чревато катастрофой.

Стоит добавить, что число россиян, которые умирают от алкогольной зависимости, также растет.

Уже сейчас, поскольку много мужчин боеспособного возраста мертвы или находятся за границей, женщин в стране больше, чем мужчин, по крайней мере, на 10 миллионов. В 2021 году на каждые 100 мужчин приходится 121 женщина старше 18 лет, и теперь дисбаланс еще более ощутимый, говорят эксперты.

Большинству стран, переживших демографический спад, удавалось избежать крупных социальных потрясений. Однако эксперты прогнозирует для рф другой сценарий. Россия может войти в гибельную петлю демографического спада из-за войны. Она в итоге сделает россию маленькой, менее образованной и бедной страной, из которой бегут молодые люди и где мужчины умирают в возрасте 60 лет.

Курсор писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

Еще мы писали, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!