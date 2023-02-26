Россиянка умерла во время конкурса, подавившись блинами

В омской области российской федерации местная жительница решила принять участие в конкурсе по поеданию блинов на скорость и в результате скончалась.

Об этом сообщает Baza со ссылкой на региональное управление министерства внутренних дел.

38-летняя женщина умерла в санатории «Коммунальник», где и проходили соревнования. Участница конкурса подавилась блином, но это ее не остановило. Женщина продолжила давиться блинами, чтобы победить в соревнованиях, пока окончательно не перестала дышать.

Дежурный врач санатория не смог помочь участнице конкурса, как и подъехавшие позже медики «скорой помощи». По факту происшествия МВД начало проверку.

«Курсор» писал ранее, что женщина из Хайфы в возрасте шестидесяти лет находится в критическом состоянии в больнице Кармель после того, как подавилась ханукальным пончиком.

Еще мы писали, что 74-летний мужчина начал задыхаться, подавившись бифштексом в своем доме на улице Бродецкого в Нетании. Парамедики МАДА провели ему реанимационные операции, и после того, как у него восстановился пульс, мужчина под наркозом был эвакуирован в больницу «Ланиадо».

Напомним, что в Тель-Авиве на улице Хаим Бар-Лев женщина подавилась едой и потеряла сознание. 63-летнюю пострадавшую срочно госпитализировали в больницу.

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