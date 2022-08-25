Увезли на «скорой»: в Тель-Авиве женщина подавилась едой

Парамедики, прибывшие на место происшествия, госпитализировали женщину в медицинское учреждение, ее состояние тяжелое.

Сегодня, 25 августа, в Тель-Авиве на улице Хаим Бар-Лев женщина подавилась едой и потеряла сознание. 63-летнюю пострадавшую срочно госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает издание News.walla.

На место происшествия вызвали бригаду «скорой», парамедики провели реанимационные действия, в частности сделали искусственное дыхание, а после госпитализировали женщину в медицинское учреждение «Шиба» в Тель а-Шомере.

Врачи подключили пострадавшую к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние оценивается как тяжелое. Медики продолжают бороться за ее жизнь.

«Курсор» писал ранее, что женщина из Хайфы в возрасте шестидесяти лет находится в критическом состоянии в больнице «Кармель» после того, как подавилась ханукальным пончиком.

Еще мы писали, 50-летний мужчина скончался в одном из отелей, расположенных в Верхней Галилеи. Он подавился едой и потерял сознание. Бригада скорой помощи «Маген Давид Адом» приехавшая на место происшествия, обнаружила мужчину без пульса и на протяжение долгого времени проводила реанимационные мероприятия, но, к сожалению, безуспешно.

Напомним, 7 августа, в Бней-Браке произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал 6-летний мальчик. Он подавился хот-догом и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.