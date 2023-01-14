С какой программой пойдет путин на выборы в 2024 году

В кремле* готовятся к очередным президентским выборам, участие в которых планирует принять действующий президент рф владимир путин.

Отмечается, что путин планирует задействовать весь военный опыт и человеческий ресурс, который был использован в войне в Украине. Пока еще нет точной информации о том, какой будет программа путина и какой идеологией он будет руководствоваться в этот раз. Но известно наверняка, что будет использована тема народного единства против общего врага в лице Украины. Для четкой визуализации такой идеи будут использованы оккупированные территории Украины, беженцы с Востока и Юга, а также участники войны, вдовы и сироты.

Известно, что ближайшие президентские выборы в рф должны состояться 17 марта 2024, а избирательная кампания будет выстроена с учетом «спецоперации», санкций, эскалации в международных отношениях.

Стоит отметить, что в 2024 году также пройдут президентские выборы в США, а это значит следующий год будет во многом решающим для геополитической картины мира.

Напомним, что российский оппозиционер считает, что путин не доживет до следующего дня рождения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!