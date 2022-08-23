«Самое большое преступление»: в рф начали усыновлять похищенных из Мариуполя детей

Россияне временно оккупировали Мариуполь и незаконно вывезли на территорию своего государства украинских детей. Теперь же они предлагают гражданам рф их усыновить и даже выделяют желающим государственную помощь.

Об этом на своем Telegram-канале советник главы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, самым большим преступлением оккупантов стали не интенсивные и прицельные обстрелы города, в частности бомбоубежищ, где скрывались мирные жители, а именно похищение детей для усыновления их гражданами рф.

Андрющенко отметил, что многим детям, которых российские захватчики незаконно вывезли на территорию россии, присвоили статус «ребенок-сирота». Он также опубликовал скриншот публикации, в которой официальные органы опеки краснодарского края рф признались, что незаконно предлагают усыновить 300 маленьких мариупольцев.

Чиновники рф сообщают, что более 1000 украинских детей уже были усыновлены, а точнее похищены, жителями Иркутска, Кемерово и Тюмени. Желающим «усыновить» малыша даже назначили государственную помощь.

«Курсор» писал ранее, что советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские власти лишили граждан Украины, проживающих в Мариуполе, прав собственности на недвижимость.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!