Самолет с путиным на борту вошел в воздушное пространство Беларуси

Самолет с российским диктатором владимиром путиным на борту вошел в воздушное пространство Беларуси.

Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

Самолет Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022 уже находится над территориею Беларуси. Борт вылетел из Санкт-Петербурга в 14:25 по местному времени. Номер рейса — RSD111.

Наблюдатели предполагают, что для конспирации в 14:30 из московского аэропорта «Внуково» подняли другой Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96020. Номер рейса — RSD1/RSD001. Кроме того, утром в питер перегнали сразу два борта путина RA-96022 и RA-96014. Второй также подняли в небо после взлета самолета с президентом рф.

По данным наблюдателей, российский диктатор летит в Минск на RA-96022. Борт диктатора сопровождает истребитель. Его подняли с аэродрома в Барановичах в 14:45 по минскому времени. Кроме того, примерно в это же время с аэродрома в Мачулищах взлетел вертолет Ми-8 ВВС РБ. Он летит в направлении Национального аэропорта «Минск».

Кроме того, в Минск уже прибыли министр обороны сергей шойгу и министр иностранных дел сергей лавров.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает обстреливать украинские города ракетами и дронами-камикадзе, но на фронте ее армия терпит поражение. В связи с этим, путин пытается надавить на самопровозглашенного президента Беларуси Александро Лукашенко, чтобы его войска официально вступили в войну против Украины. Скорее всего, с этой целью российский диктатор и отправится сегодня, 19 декабря, в Минск.