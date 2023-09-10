Сбежавшую из Украины Ани Лорак теперь травят и в рф - позорное разоблачение певицы

Ее хотят выгнать с российского ТВ.

После появления певицы Ани Лорак на росТВ россияне взбунтовались против артистки, а теперь ее с позором разоблачили. Выяснилось, что в рф ей не верят, в том числе ее заявлениям о том, что она - "патриотка".

Об этом пишет "Униан".

"Сегодня установили, кто является главным административным ресурсом у Ани Лорак. Кто смог ее обратно вернуть на ТВ, об этом мы расскажем в понедельник. Кто смог ее протащить на НТВ в качестве жюри. Надеюсь, мы сможем сделать так, чтобы ее от туда убрали с позором, так как я считаю, что это предательство", - заявил путинист виталий бородин.

По его словам, за кулисами Лорак клянется в том, что она патриотка, но на деле не озвучивает своей официальной позиции, и пока есть только голословные высказывания с ее стороны. Поэтому вскоре Лорак лишится места в кресле судьи на шоу "Ты супер".

Помимо этого, пропагандист руслан осташко тоже сообщил, что артистка, предавшая Украину, стала объектом ненависти даже для россиян. Осташко называет Лорак "певицей ртом" и не понимает, почему ее позвали на российский телеканал.

Тем временем сама Лорак опубликовала фото из самолета. Возможно, скандальная певица решила сбежать от позора и разоблачения, а потому покинула москву, но куда она собралась - пока что остается загадкой.

Ранее "Курсор" писал о том, что антисемит Канье Уэст оскандалился неприличными фото с супругой на отдыхе.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!