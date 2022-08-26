СБУ и Нацполиция Украины выступили со срочным обращением к паломникам-хасидам

Силовики совместно с правоохранительными структурами Израиля призвали паломников в этом году воздержаться от посещения Украины на празднование Рош ха-Шана.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция страны рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош ха-Шана.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что такое решение было принято совместно с правоохранительными структурами Израиля и другими ответственными органами украинской власти.

«Это связано с высокой вероятностью ракетных обстрелов и действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины», — говорится в сообщении.

По словам украинских правоохранители, они тщательно проверяют имеющуюся информацию, касающуюся возможных угроз пребывания паломников в стране для своевременного комплексного реагирования.

«Особое внимание сосредоточено на антитеррористической защищенности объектов паломничества и маршрутов передвижения верующих. Для этого на постоянной основе проводятся контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, усилен контроль за незаконным оборотом оружия и опасных веществ, район паломничества и близлежащие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением», — сообщили правоохранители.

При этом они отмечают, что, несмотря на все меры безопасности, россия* может использовать приезд и массовое скопление паломников для организации провокаций.

«Поэтому, учитывая вышеупомянутую информацию, просим воздержаться от поездки в Украину. А те, кто все же решится совершить паломничество, должны неукоснительно соблюдать требования режимных мер: комендантские часы, реагирование на сигналы воздушной тревоги, а также выполнять все указания представителей правоохранительных органов. Только так можно минимизировать существующие риски для верующих в этот важный для еврейского народа праздник», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в июле посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что официального запрета на въезд паломников-хасидов в Украину на празднование Рош ха-Шана нет. Однако Офис президента Украины дал понять, что к осенним праздникам будут приняты и утверждены соответствующие ограничения на въезд в страну.

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