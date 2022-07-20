Посол Корнийчук: Украина не впустит хасидов в Умань на Рош ха-Шана

На данный момент официального запрета на въезд еще нет, однако в Офисе президента Украины дали понять, что введут ограничения на въезд к осенним праздникам.

Из-за войны, которую начала россия* в Украине, хасидов не пустят в Умань, чтобы отметить Рош ха-Шана. Противоречивые слухи ходили об этом уже давно, однако некоторые политики говорили, что хасиды все-таки смогут приехать.

Этот вопрос прокомментировал для «Курсора» посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

По словам посла, на сегодняшний день официального запрета на въезд в Украину нет. Однако Офис президента Украины дал понять, что к осенним праздникам будут приняты и утверждены соответствующие ограничения на въезд в страну.

Государство Украина отвечает за здоровье и жизнь всех в нее въезжающих. Поэтому хасиды не смогут отпраздновать Рош ха-Шана в Умани или другом городе страны. Украина предупреждает заранее о запрете на въезд.

Напомним, что Рош ха-Шана в 2022 году выпадает на 25-27 сентября.

Ранее мы писали, что заместитель посла Украины в Молдове Владимир Манжола сказал, что его страна не будет препятствовать паломникам в посещении Умани на Рош ха-Шана.

Также редакция Курсора сообщала, что о запрете на въезд хасидам также говорил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.