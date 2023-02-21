Си Цзиньпин приедет в россию – СМИ

Лидер Китая Си Цзиньпин может прилететь в *россию для проведения встречи с её президентом владимиром путиным.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, встреча «на высшем уровне» может состояться уже в течение ближайших месяцев. Предполагается, что Китай хочет обладать существенной ролью в вопросе войны в Украине.

В материале сказано, что встреча главы правящей партии КНР и путина – потенциально значимый шаг к приближению мирных переговоров. Источники, знакомые с планами поездки Си, говорят, что встреча с кремлевским диктатором станет частью импульса к многосторонним мирным переговорам и позволит Китаю повторить свои призывы, чтобы ядерное оружие не применялось.

В материале сказано, что подготовка к визиту находится на ранней стадии, и сроки еще не определены. Си может посетить рф в апреле или в начале мая, когда россия будет праздновать победу во Второй мировой войне.

Ранее мы рассказывали, что глава МИД Китая обвинил США в перекладывании вины за войну в Украине на Пекин, что стало реакцией на предупреждения американской стороны о том, что Китай рассматривает возможность поставок оружия в россию. По словам Цинь Гана, Китай «глубоко обеспокоен» эскалацией и, возможно, «выходом из-под контроля» войны в Украине, а подробнее об этом читайте в материале «Курсор».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!