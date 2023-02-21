Война в Украине: Китай выступил с обвинениями в адрес США

Новый министр иностранных дел Китая обвинил США в том, что они перекладывают вину за войну в Украине на Китай, что стало реакцией на предупреждения Вашингтона о том, что Китай рассматривает возможность поставок оружия в россию*.

Выступая во вторник утром на презентации правительственного документа Китая о его инициативе в области глобальной безопасности, Цинь Ган сказал, что Китай «глубоко обеспокоен» эскалацией и, возможно, «выходом из-под контроля» войны в Украине.

Пекин подписал с москвой безлимитное партнерство всего за несколько недель до вторжения в Украину год назад. С тех пор Китай отказывается осуждать вторжение, а некоторые высокопоставленные китайские чиновники открыто поддерживают цели россии. Однако Китай представился нейтральной стороной, обвинив США и НАТО в разжигании конфликта.

«С момента начала кризиса Китай занял объективную и беспристрастную позицию, — сказал Цинь во вторник. — Мы призываем определенные страны немедленно прекратить разжигать огонь, прекратить перекладывать вину на Китай и прекратить раскручивать сегодня Украину, а завтра — Тайвань».

По словам российских официальных лиц , высокопоставленный китайский дипломат Ван И должен вскоре посетить москву и, возможно, даже встретиться с путиным.

Источник, близкий к организаторам визита, сообщил российскому государственному СМИ ТАСС, что И «ожидается, что он прибудет во вторник».

«Мы хотели бы политического решения, чтобы обеспечить мирную и устойчивую основу для Европы», — сказал Ван перед своим визитом во время остановки в Венгрии.

Кремль не исключил встречи путина и И, а пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил государственным СМИ: «Мы не исключаем встречи Ван И с президентом. Он действительно будет в москве».

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