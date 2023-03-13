Си Цзиньпин собирается на следующей неделе встретиться с путиным – Reuters

Пекин хочет стать посредником в установлении мира в Украине.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин собирается на следующей неделе встретиться с *владимиром путиным в москве.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, визит связан с желанием КНР стать посредником в установлении мира в Украине. Но на Западе инициативу Китая восприняли скептически. В кремле комментировать информацию отказались.

Ещё в январе российские пропагандисты писали, что путин пригласил Си Цзиньпина приехать в рф весной, а издание The Wall Street Journal позднее сообщило, что визит может состояться в апреле или мае.

Также «Курсор» сообщал, что путин нашел «козла отпущения», которого обвинит в провале военной операции.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!