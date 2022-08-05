Санкции работают: россияне уже ощущают нехватку товаров, а денег на все не хватает

Цены по некоторым категориям выросли на 70-80%. При этом доходы россиян не повысились, а качественные импортные товары начинают заканчиваться.

В результате введенных санкций жители россии* уже ощущают значительную инфляцию и нехватку товаров. В дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.

Об этом сообщила эксперт по экономико-политическим исследованиям Наталья Шаповал.

Она объяснила, что большинство импортной продукции пока ограничено в россии, а цены по некоторым категориям выросли на 17-20%, а по некоторым на 70-80%. Например, импортные автомобили, стиральные машины стали очень дорогими и их очень трудно найти. Преимущественно россияне переходят на китайскую продукцию. Влияние испытывают все, заверила она.

Эксперты акцентировала, что в рф прекращают работу и уходят многие компании и это оказывает значительное негативное влияние на рынок труда.

Так, в IT-секторе по разным оценкам от 100 тыс. до 200 тыс. специалистов выехало из страны. Это означает, что интеллектуальный потенциал IT-сектора стал очень ограниченным. То есть россия возвращается в советские времена, когда «оно как-то все может работать, но медленно и некачественно».

Специалист отметила, что санкции против россии действуют, несмотря на заверения пропагандистских российских СМИ, что в рф происходит импортозамещение.

«Это часть российской пропаганды. Еще в 2014 году, когда Россия начала войну с Украиной, тоже были санкции и тоже были программы импортозамещения в РФ. За 8 лет этого импортозамещения эффект был очень-очень незначительный. Есть соответствующие исследования, где ученые смотрели на предыдущий период и доказано, что за это время Россия ничего не смогла создать», — сказала Шаповал.

Эксперт отметила, что влияние санкций в РФ становится все большим и большим, оно «накатывается, как ком» и это уже чувствуют все россияне. Страна-агрессор уже понесла значительные убытки и они будут расти, а вот уровень жизни граждан с каждым месяцем будет падать.

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