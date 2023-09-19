Самая приемлемая характеристика потенциального кандидата – принадлежность к армии.

Жители *россии в ходе нового опроса поделились своими политическими предпочтениями и рассказали, кого бы они хотели видеть президентом страны.

Об этом сказано в опросе, проведенном Russian Field.

Большая часть населения устала от геронтократии и хочет, чтобы президентом рф стал человек меньше 70-летнего возраста. Самая приемлемая для граждан рф характеристика потенциального кандидата в президенты – принадлежность к армии.

"Однако по сумме положительных и нейтральных реакций его незначительно опережает кандидат-женщина. Отрицательные реакции однозначно преобладают только в случае с кандидатом старше 70 лет или с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Треть и более респондентов негативно восприняли бы кандидата-уроженца Северного Кавказа, мусульманина, кандидата моложе 40 лет или еврея", – пишут социологи.

Интересно, что опрошенные среди более старших возрастных групп в основном не видят на посту президента женщину, кандидата моложе 40 лет и предпринимателя. Также с возрастом опрошенных увеличилось число тех, кому не по душе кандидат с нетрадиционной сексуальной ориентацией, уроженец Северного Кавказа или мусульманин.

Кроме этого, граждане рф в возрасте 18-29 лет реже других групп демонстрировали негативное отношение к кандидату-еврею. 68% опрошенных ответили, что не поддержат кандидата в президенты старше 70 лет – старость оказалась одной из самых непопулярных характеристик кандидата вместе с принадлежностью к ЛГБТ-сообществу (80%). В то же время президента-еврея не хотели бы видеть 33% респондентов.

Любопытно, что когда у участников опроса спросили, за кого среди предложенного перечня они бы отдали голос, большая часть выбрала путина. Так, 30%, имея возможность проголосовать за любого человека, выбрали бы действующего президента, 32% назвали другие варианты, а еще 32% затруднились ответить.

Также "Курсор" сообщал, что в кремле сделали резонансное заявление о выборах и путине.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!