Очевидно, что страну ждут очередные "демократические" выборы.

Пресс-секретарь президента *рф дмитрий песков прокомментировал грядущие в стране президентские выборы.

Об этом сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".

По его словам, владимир путин еще не объявил о своих планах участвовать в выборах 2024 года, но если он решится на это, то составить ему реальную конкуренцию не сможет никто.

Ранее мы писали о реалистичном сценарии того, как российская элита может отстранить президента владимира путина от власти. По мнению политолога и политтехнолога Аббаса Галлямова, это могут "провернуть" благодаря выборам, но для этого существует сразу несколько схем.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!