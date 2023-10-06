Смертельный удар россии по Харькову — прилетело возле синагоги

Атака по Харькову произошла в разгар подготовки еврейской общины к Симхат Торе.

Удар российской ракеты сегодня утром пришелся на улицу, где находится синагога еврейской общины Харькова. Атака произошла накануне праздника Симхат Тора. Это не первый раз, когда этот район подвергается обстрелу, однако на этот раз «прилет» был максимально близко к синагоге.

Об этом пишет газета Israel Hayom.

Однако, несмотря на ущерб, еврейская община готовится к празднику и проведет мероприятия в обычном режиме.

«В синагоге выбило два окна. Вся улица разрушена. Машины на улице были снесены силой взрыва и перевернуты. Половина сукки упала, а половина пережили взрыв. Это не первый раз, когда по нам стреляют ракетой», — сказали в общине.

Еврейская община мобилизовалась на помощь и параллельно готовится к празднику Симхат Тора. «В синагоге была утренняя молитва, и мы готовимся к празднику. Люди пришли в синагогу помочь, но делать особо нечего, просто закрывают окна фанерой», — говорится в заявлении.

Украинский солдат-еврей прибыл, чтобы осмотреть повреждения синагоги, и на фото попал момент, как он взял «четыре вида» в сукку. Фото и видео смотрите здесь.

«Мы молимся, чтобы наступил конец. Это настоящая война, без пощады к людям. Падение ракеты действительно было близко к нам, и это, конечно, очень страшно, но мы продолжаем в обычном режиме, готовимся к празднику и надеемся, что это будет последним шумом для евреев – и для всех жителей», — говорится в заявлении общины.

Главный раввин Харькова Мойше Московиц сказал, что на этой неделе один из жителей отметил бар-мицву в сукке, и они полны решимости продолжить празднование. «Я ожидаю, что на празднике Симхат Тора будет много евреев и будет радость», — сказал раввин.

Глава МВД Украины Игорь Коименко написал, что в результате прицельного удара россии по гражданским людям под руинами обнаружили тело 10-летнего ребенка. Еще 16 получили травмы.

В результате атаки повреждены 72 здания, в 69 из которых жили мирные жители.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!