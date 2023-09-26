Смертельный взрыв ракеты на заводе на юге Польши — СМИ узнали новые детали

Польские эксперты рассказали, чья ракета могла вызвать взрыв на заводе.

Польские эксперты заявили, что ракета, в результате которой в ноябре на зерновом заводе на юге Польши произошел взрыв и погибло два человека, якобы была выпущена Украиной.

Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники, пишет The Guardian.

Взрыв ракеты в Польше, члене НАТО, усилил опасения, что война в Украине может перерасти в более широкий конфликт, введя в действие пункт о взаимной обороне альянса, но в то время Варшава и НАТО заявили, что, по их мнению, это была ошибка Украины. Тем самым они ослабили опасения эскалации.

Источники, знакомые с ходом расследования, сообщили Rzeczpospolita, что Польша установила, что ракета, приземлившаяся в селе Пшеводов, якобы была зенитной ракетой S 300 5-W-55, выпущенной с территории Украины.

«Эта ракета имеет дальность действия от 75 до 90 км, — цитирует газета источник. — В то время российские позиции находились в таком месте, откуда ни одна российская ракета не могла достичь Пшеводова».

Rzeczpospolita сообщила, что украинская сторона не предоставила польским следователям никаких материалов. Украина отрицает, что одна из ее ракет упала в Польше.

Такое развитие событий происходит на фоне обострения отношений между Польшей и Украиной, а гнев по поводу импорта украинской сельскохозяйственной продукции становится фактором предвыборной кампании на выборах в Польше, которые состоятся в следующем месяце.

Курсор писал, что премьер-министр Польши Моравецкий выдвинул Зеленскому жесткое обвинение.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!