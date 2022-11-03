СМИ: мужчинам в рф начали приходить повестки с датами 2023 года

О том, что начнется вторая волна мобилизации, откровенно говорили губернаторы пограничных областей рф*.

Неделю назад российская федерация заявила о том, что завершила «частичную» мобилизацию и «добровольцами» в ее рамках стали 13 тысяч человек. Но на самом деле, страна-агрессор продолжает призыв, и некоторые мужчины уже получили повестки с датами следующего года.

Об этом сообщают российские СМИ.

Кремль начнет вторую волну после Нового года. Издания пишут, что после «эмоциональной разгрузки населения» во время праздников, в стране снова начнут призывать мужчин на службу и отправлять на фронт.

Журналистам известно уже несколько случаев, когда мужчин призывного возраста обязали прибыть в военкомат в 2023 году. Например, владельцу мобилизационной брони для сотрудников IT-сферы из нижнего новгорода, вручили повестку на 30 марта следующего года.

А еще повестку «из будущего» прислали бывшему российскому разведчику. В военкомате сказали, что призовут его после Нового года.

О том, что в российской федерации объявят вторую волну мобилизации, говорили губернаторы пограничных областей (Ростовской и Курской), но в кремле их заявления опровергали.

«Курсор» писал ранее, что в министерство обороны россии с 1 ноября начало плановую полугодовую осеннюю призывную кампанию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!