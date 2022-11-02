В россии продолжается мобилизация, несмотря на заявления шойгу — аналитики ISW

Американские эксперты заявляют, что многие российские источники пишут, что военкоматы продолжают мобилизацию мужчин в рф*.

Аналитики отметили, что министерство обороны россии с 1 ноября начало плановую полугодовую осеннюю призывную кампанию. москва продолжает мобилизацию, несмотря на заявления министра обороны рф сергея шойгу о ее окончании и переходе на призывной период 28 октября.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«В Центральном военном округе рф (цво) журналистам одного из СМИ рф сказали, что мобилизация будет продолжаться по всей стране до тех пор, пока президент рф владимир путин не подпишет указ об окончании мобилизационного периода. Украинские власти Мелитополя и Мариуполя также заявили, что российские оккупационные власти продолжают принуждать украинцев вступать в добровольческие батальоны и отряды территориальной обороны», – говорится в отчете Института.

Кроме этого, с 1 ноября в россии началась плановая полугодовая осенняя призывная кампания.

Эксперты американского института заявили, что начальник главного организационно-мобилизационного управления генштаба рф евгений бурдинский отметил, что рф набирает на 7 500 человек меньше, чем в предыдущие годы. По его словам, частичная мобилизация, объявленная путиным, отложила призывной цикл на один месяц.

В ISW пишут, что командующий 8-й общевойсковой армией южного военного округа андрей мордвичев теперь занимает пост командующего цво вместо генерал-полковника александра лапина. При этом, минобороны россии пока хранит молчание касательно лапина.

Как сообщал Курсор, накануне бойцы Вооруженных Сил Украины отобрали у российских оккупантов-«кадыровцев» бронированный автомобиль «Урал» АМН-590951. «Трофейный бронеавтомобиль «Урал» АМН-590951 от кадыровцев на Херсонском направлении. Говорят, что таких всего десять, три из них уже у нас», — говорится в подписи к видео.

Также Курсор информировал о том, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация.

Кроме этого, экс-президент россии пригрозил Украине ядерным оружием.

Напомним, что «повар путина» попросил прокуратуру рф проверить губернатора по подозрению в создании ОПГ.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!