СМИ: популярность главы ЧВК «Вагнер» в рф становится опасной для путина

Армия российской федерации* несет большие потери на войне в Украине и теряет захваченные позиции, все это негативно отражается на авторитете главы кремля владимира путина. Многие люди из окружения президента сходятся во мнении, что куда большее влияние на народ теперь имеет глава чвк «вагнер» евгений пригожин.

Об этом сообщает Newsweek.

Бизнесмен не боится резко высказываться о провалах военного командования рф, а также об отсутствии патриотизма у «путинских» олигархов. Именно такое поведение пригожина создало образ «голоса народа», который выражает всеобщее мнение.

В рф глава чвк «вагнер» начал набирать популярность, которая может быть опасной для путина. Вскоре, как считают эксперты, российскому диктатору придется договариваться с пригожиным, чтобы тот не создавал ему политическую конкуренцию.

Такое мнение разделяет и экс-советник президента рф Сергей Марков. По его словам, пригожин заявляет о том, что олигархи должны больше помогать стране на фоне войны, потому что они не заработали миллиарды своим трудом, а извлекли их при разделе общей советской собственности. А сейчас они пытаются «переобуться» и сменить гражданство, чтобы продолжить воровать. Такими правдивыми заявлениями бизнесмен и повышает свой авторитет, становясь «голосом народа».

То, что популярность пригожина может быть опасной для путина, отмечают и политические эксперты. Они считают, что амбиции бизнесмена куда больше, чем кажется на первый взгляд. Вполне вероятно, что он может стать конкурентом главы кремля.

«Курсор» писал ранее, что президент россии владимир путин ушел в очередную самоизоляцию, российское телевидение показывает старые записи с его участием.