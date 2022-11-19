Путин ни с кем не общается и ничего не подписывает уже десять дней — политтехнолог

По словам Михаила Шейтельмана, российский лидер ушел в очередную самоизоляцию, а в россии «окончательно размыта грань между легальным и нелегальным».

Президент россии владимир путин* ушел в очередную самоизоляцию, российское телевидение показывает старые записи с его участием.

Об этом в эфире телеканала FreeДОМ сообщил политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман.

По его словам, хозяин кремля затаился в том числе для того, чтобы понаблюдать за схваткой основателя чвк “вагнер” евгения пригожина и губернатора санкт-петербурга александра беглова.

“Путин сейчас, например, ушел в самоизоляцию так называемую. Путина уже 10 дней нет вообще ни в одном эфире. Показали три старые записи, одна из них была от 9 мая, якобы он ее сейчас записывал. Но путина нет, потому что он смотрит, кто победит”, — говорит Шейтельман.

Он также отметил, что отсутствие путина лишний раз подтверждает тот факт, что в россии окончательно размыта грань между легальным и нелегальным.

“Кто, например, сегодня издает указ от имени путина? Я знаю, что путин сегодня не общается ни с одним человеком, ничего не подписывает уже 10 дней. Но кто-то же подписывает его указы о присвоении Мелитополю звания “города воинской славы за победу над фашизмом”. Там нет сегодня никакой легальности, легальных процедур, никто за этим уже не пытается следить. Все это в прошлом”, — уверен Шейтельман.

Как сообщал Курсор, Путин приказал демобилизовать студентов из «днр» и «лнр».

Также Курсор информировал о том, что 30 сентября российский лидер владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!