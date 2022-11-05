СМИ: пожар в российской костроме мог устроить солдат, воевавший в Украине

Полицейские задержали его в шести километрах от места происшествия. Вскоре парня доставят на допрос к следователям.

Ночью, 5 ноября, в российском городе кострома* произошел сильный пожар в развлекательном центре. В нем погибло 15 человек. По предварительным данным, виновником происшествия стал 23-летний Станислав Ионкин.

Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.

Журналисты выяснили, что в кафе «Полигон», расположенном в здании РЦ, произошла драка, в ходе которой военный выстрелил в потолок из ракетницы. Это и спровоцировало пожар.

Известно, что подозреваемый участвовал в войне против Украины, но в августе получил ранение и вернулся домой. В начале ноября он появился в воинской части города и прошел медкомиссию, которая должна была решить его дальнейшую судьбу.

В свердловской области у Станислава Ионкина осталась жена и двое детей, с которыми он созванивался накануне инцидента.

В СМИ предполагают, что потом парень направился в ночной клуб, где и устроил «фейерверк», который спровоцировал масштабный пожар. Полиция уже его задержала и вскоре он будет доставлен на допрос.

«Курсор» писал ранее, что из здания российского РЦ в костроме были эвакуированы 250 посетителей. Площадь возгорания составила 3500 кв.м, пожару присвоили третий номер сложности. Из-за сильного задымления из ближайшего дома также эвакуировали 15 жильцов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!