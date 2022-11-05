В рф вспыхнул пожар в развлекательном центре: есть жертвы

В ночь на 5 ноября, в российском городе кострома* вспыхнул масштабный пожар в кафе «Полигон», расположенном в торгово-развлекательном центре. Пожар настолько сильный, что полностью ликвидировать его пока не удалось.

Об этом сообщают российские СМИ.

Из здания спасатели эвакуировали 250 человек. Количество погибших уточняется. Сначала сообщили, что жертвами пожара стали 5 человек, затем прокуратура рф сообщила, что их больше. По неофициальным данным, погибших уже 13.

Из-за сильного задымления из ближайшего дома также эвакуировали 15 жильцов. Площадь возгорания составила 3500 кв.м, пожару присвоили третий номер сложности. Тушение осложнялось тем, что была угроза обрушения кровли здания. С огнем пытаются бороться 50 человек на 20 спецмашинах.

По предварительной информации, причиной пожара стала петарда, которую один из посетителей запустил в помещении кафе в результате массовой драки. Сейчас его разыскивают правоохранители.

«Курсор» писал ранее, что в столице рф возле башни «Федерация» в москва-сити взорвались и загорелись два легковых автомобиля. По словам очевидцев, на месте происшествия был замечен человек с бензином.

Еще мы писали, что в Подмосковье на территории воинской части произошел пожар.