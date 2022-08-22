СМИ: путин перестал посещать встречи из-за состояния здоровья

На протяжении продолжительного времени не утихают слухи о плохом состоянии диктатора, что «подогревается» информацией об использовании двойников. По данным СМИ, путин не способен лично присутствовать на больших мероприятих, а также переход на «дистанционку» обусловлен проблемами с вторжением в Украину и увеличением заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает The Sun.

Утверждается, что президент рф* колеблется в вопросе военной стратегии, разрываясь между ядерным ударом по территориям Украины и признанием поражения. Также есть информация о потенциальной мобилизации, открытии второго фронта (например, в Казахстане) и «жесте доброй воли» с передачей ранее оккупированных территорий. Это происходит по мере существенного увеличения погибших среди оккупационных войск, количество которых уже превысило 44 тысяч.

В кремле надеялись на быструю победу, но украинские военные разрушили планы агрессоров и уже почти полгода защищают свою землю. Инсайдеры в россии утверждают, что в высокопоставленном окружении путина царит разочарование из-за того, что президент рф* обсуждал с помощниками «крайний» вариант, согласно которому рашисты передадут Украине захваченные территории.

Упаднические настроения в стороне агрессора, по информации журналистов, также обусловлены мнением российских чиновников, согласно которому украинские войска смогут нанести эффективный контрудар. Это развитие событий может поставить под угрозу президентство путина. Кроме этого, в кругах ведущих политиков происходит подготовка к «резкому ухудшению» состоянию здоровья путина. Из-за них он не сможет в скором времени лично принимать участие в разных мероприятиях. Для обоснования таких изменений собираются использоваться пандемию коронавируса.

Ранее «Курсор» сообщал, что доктор Комаровский назвал вероятный диагноз путина.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!