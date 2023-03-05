СМИ раскрыли секретные документы кремля: что планировал путин

До начала полномасштабного вторжения в Украину президент *россии владимир путин планировал, что некоторые страны покинут НАТО и Европейский союз. В своих планах он видел «развал Запада» и превращение рф в новый «советский союз».

Эти сведения основываются на секретных документах, обнародованы The Sun.

По данным издания, в кремле произошла утечка документов федеральной службы безопасности российской федерации. Содержание материалов свидетельствует о том, что война в Украине идет не так, как ожидал путин.

Согласно опубликованной информации, путин предполагал, что нападение на Украину приведет к дестабилизации не только Восточной, но и Западной Европы, и распаду Североатлантического альянса (НАТО) в результате военных действий на Украине. Секретные документы, связанные с этим планом, были изначально переданы агентом федеральной службы безопасности рф, назвавшим себя «ветер перемен», а затем — российскому правозащитнику владимиру осечкину, который управляет антикоррупционным веб-сайтом Gulagu.net. Несмотря на то, что первоначально документы получил один сотрудник фсб, журналисты считают, что их получило значительно больше людей.

В документах также упоминаются страны Балтии и Польша, которые считаются угрозой для россии, а путин назвал их присоединение к НАТО угрозой безопасности и использовал это, чтобы оправдать свое вторжение в Украину. Один из электронных писем, отправленных «ветром перемен» вскоре после вторжения, описывает планы путина после оккупации Украины, включая ультиматум о принятии российской оккупации и объявление бесполетной зоны над Польшей и странами Балтии.

Источник издания сообщает о том, что российская федерация планировала использовать свою «ядерную триаду» — наземное, воздушное и подводное ядерное оружие, в случае начала войны в Украине. Такие действия могли бы привести к выходу нескольких стран из НАТО и возможно Европейского Союза.

Следствием таких действий должен был стать «фундаментальный крах Запада в течение времени, отведенного путиным, после выдвижения ультиматума». Предполагалось, что напуганные страны Запада должны были выдать «отдельные обращения в россию о том, что они не ведут против рф агрессивных действий и не являются участниками возможной войны». Эти действия должны были привести к тому, что россия получит силу, сравнимую с силой бывшего советского союза.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!