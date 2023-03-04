У Зеленского рассказали, что станет толчком для распада рф

Украина должна «поставить точку в истории с россией»* и сделать так, чтобы последующие поколения украинцев не сталкивались с российской агрессией.

Об этом в интервью Zaxid.net заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, страна-агрессор уже пребывает на пути к развалу. Причиной тому, по мнению чиновника, стали агрессивные действия российского руководства.

«Сейчас происходит фрагментация россии. Владимир путин запустил этот процесс 24 февраля 2022 года, когда отдал нелепый приказ – идти убивать наших граждан», – подчеркнул Данилов.

Он также отметил, что Запад опасается этого процесса, поскольку не отдает себе отчет, что процесс разрушения рф уже происходит.

«На Западе думают, что могут иметь определенные контакты с теми или иными группировками на территории россии и с ними о чем-то договариваться. Однако это заблуждение», – сказал секретарь СНБО Украины.

Он отметил, что больше всего западные страны тревожит то, что у россии есть огромное количество ядерного оружия, которое нужно держать под контролем.

«Процесс уже идет. И сил, которые могут остановить это, в мире нет. Только вопрос времени, когда в россии появится человек, который скажет соответствующие слова», – подытожил Данилов.

Курсор писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

Еще мы писали, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

Напомним, что Украина готовится к коротковременной войне и победе, поскольку кремлю никогда не удастся захватить страну. По его словам, россияне еще не поняли, что украинцы теперь сильнее, чем год назад.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!