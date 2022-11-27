СМИ: рф до вторжения в Украину готовила нападение на еще одну страну

В конце февраля 2022 года российская федерация вторглась на территорию Украины, начав полномасштабную войну. Но еще до ее начала, летом прошлого года, владимир путин собирался напасть на другую страну — Японию.

Об этом сообщается на Newsweek.

В издании говорят, что такая информация поступила из электронного письма, которое отправил российскому правозащитнику Владимиру Осечкину агент, подписанный под ником «Ветер перемен».

Информатор поделился документами с грифом секретности, в которых было сказано, что российская федерация намерена начать военный конфликт в августе 2021 года с Японией. Вероятность того, что стороны войдут в стадию острого противостояния была высокой, но почему по итогу для развязывания войны была выбрана Украина, будут «отвечать другие».

Агент отметил, что кремлевские пропагандисты должны были начать компанию по разжиганию ненависти к японцам, такую, что была использована и против украинцев. Гражданам должны были рассказывать о тех же «нацистах» и «фашистах». В частности, россиянам хотели навязать информацию о том, что японские спецслужбы якобы издевались и пытали граждан СССР во время Второй мировой войны и готовили на них нападение с 1938 года.

Более того, «Ветер перемен» прислал документы, где указывались точки пребывания вертолетов, которые, по словам информатора, ждали сигнала для начала атаки по государству.