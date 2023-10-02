СМИ: российский пилот сдался посольству США во время отдыха в Дубае

Мужчина заявил, что отказывается дальше воевать против Украины и готов к сотрудничеству.

Российский пилот с позывным "Гавр" отправился вместе с семьей на отдых в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), где решил кардинально изменить свою жизнь и вместо возвращения домой, сдался посольству США.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил украинский военный журналист Андрей Цаплиенко.

Военнослужащий авиационной эскадрильи росгвардии, старший лейтенант Гавриченко решил, что больше не хочет воевать против Украины и выполнять преступные приказы диктатора владимира путина, поэтому явился в американское посольство и заявил, что готов сотрудничать и давать необходимые показания.

Известно, что фсб российской федерации сейчас активно работает над тем, чтобы выяснить обстоятельства побега летчика, его сослуживцев опрашивают и обыскивают их телефоны. Предполагается, что к такому поступку Гавриченко склонил его товарищ и бывший сокурсник, который также является летчиком. Сразу после начала войны он покинул российскую федерацию и сейчас живет в Лос-Анджелесе (США), где в свободное время отдыхает возле бассейна, а также занимается сбором средств для украинской армии, сотрудничая с представителями Пентагона.

"Курсор" писал ранее, что российский летчик, который пригнал в Украину вертолет Ми-8 поделился историей о прихотях командования военно-воздушных сил (ВВС) рф.

Еще мы писали, что руководству российской федерации не удалось реализовать план и собрать многомиллионную армию для войны в Украине, потому что военнослужащие не хотят идти на фронт.

Напомним, что вертолет российской федерации Ка-52 потерпел крушение в Азовском море, но журналисты пишут, что двух пилотов спасли.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!