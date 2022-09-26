СМИ: в российской школе неизвестный открыл огонь по детям

Выстрелы прозвучали на уроке, неизвестный мужчина в черной одежде ворвался в класс и открыл огонь по школьникам.

В понедельник, 26 сентября, в российском городе Ижевск в одной из школ произошло чрезвычайное происшествие. Неизвестный ворвался в класс и начал стрелять по детям.

Об этом сообщают российские СМИ.

Это случилось в школе №88. Мужчина был в черном костюме, он пробрался в здание школы, убив охранника. Потом неизвестный зашел в класс и начал стрелять. В учебном заведении началась паника, некоторые школьники выпрыгивали из окон, чтобы спастись. Учителя начали закрываться в кабинетах.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли 6 человек, среди них есть дети. Еще около 20 получили травмы. Нападавший покончил с собой.

«Курсор» писал ранее, что в техасской школе 10-летний мальчик во Флориде был арестован после того, как угрожал массовыми расстрелами в своем личном аккаунте.

Еще мы писали, что двенадцатилетний школьник по имени Дима Губарев устроил в своем учебном заведении стрельбу. Инцидент произошел в Пермском крае (россия*). Так, он принес украденную у своего отца «Сайгу», чтобы убить свою одноклассницу, которая над ним, по его словам, издевалась.

Напомним, что один человек был тяжело ранен в результате стрельбы в школе в немецком городе Бремерхафен. Ученики забаррикадировались в классах. Одна из школьниц сообщила в полицию о стрельбе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!